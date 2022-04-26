Посівна зі Starlink: аграрії встановюють модулі в польових відділеннях — Finance.ua
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Посівна зі Starlink: аграрії встановюють модулі в польових відділеннях

Вчора 05:14Технології&Авто
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Сільгоспвиробники постраждалих регіонів отримали системи супутникового інтернет-зв’язку Starlink від Ілона Маска, що дасть змогу швидко відновити роботи та провести посівну.
«Фактично усі польові операції здійснюються з використанням GPS та GSM-обладнання. Тобто вся самохідна техніка рухається по полю, використовуючи геопозиціонування (на супутники та стаціонарні RTK-станції) для точного і чіткого здійснення руху полем при посіві, внесенні мінеральних добрив, обприскуванні, комбайнуванні тощо. При цьому наявність стабільного мобільного зв’язку потрібна для обміну цими даними із сервером та аналітичним відділом, де ці дані збираються, аналізуються, і на основі них відбувається облік робіт, оцінка їхньої якості», — розповів операційний директор компанії ІМК Олександр Вержиховський.
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За його словами, отримані молулі Starlink встановлені в офісах польових відділень як альтернативний канал зв’язку в локаціях, де звичайний зв’язок та інтернет буди пошкоджені або нестабільні.
Навіщо це? Такий крок допоможе виробничому та адміністративному персоналу здійснювати електронний документообіг (фіксація та підтвердження обсягу виконаних польових робіт, замовлення і списання ТМЦ, відправляти звіти польового скаутингу, формуватия та підписувати електронні службові записки тощо) навіть за умови відсутності основного каналу зв’язку/інтернету.

Довідка Finance.ua:

  • Starlink — це інноваційний проєкт, який завдяки мережі супутників та спеціальному терміналу із супутниковою антеною забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети;
  • 20 квітня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, ухвалила рішення, що дозволяє використання терміналів Starlink усім охочим на період воєнного стану;
  • про те, як підключитися до Starlink і скільки це коштує — розповідали у Держспецзв’язку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: AgroPortal.ua
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