Посівна кампанія розпочалась в усіх областях, а також на Луганщині й Донеччині — Finance.ua

Посівна кампанія розпочалась в усіх областях, а також на Луганщині й Донеччині
Вчора 19:45 — Аграрний ринок
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Україні посівна кампанія розпочалась в усіх областях країни, у тому числі у Луганській і Донецькій.
Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення.
Так, з відповідною доповіддю на урядовій нараді виступив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
«Міністр аграрної політики і продовольства доповів, що посівна кампанія розпочалась, триває в усіх областях нашої держави, включно, до речі, із Луганською і Донецькою», — заявив Зеленський.
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