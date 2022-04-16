Посівна кампанія розпочалась в усіх областях, а також на Луганщині й Донеччині — Finance.ua

Посівна кампанія розпочалась в усіх областях, а також на Луганщині й Донеччині

Вчора 19:45 — Аграрний ринок

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Україні посівна кампанія розпочалась в усіх областях країни, у тому числі у Луганській і Донецькій.

Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення.

Так, з відповідною доповіддю на урядовій нараді виступив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

«Міністр аграрної політики і продовольства доповів, що посівна кампанія розпочалась, триває в усіх областях нашої держави, включно, до речі, із Луганською і Донецькою», — заявив Зеленський.

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