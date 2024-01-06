Поширені трюки шахраїв у Європі: як не стати «головною мішенню» (опитування) — Finance.ua

Поширені трюки шахраїв у Європі: як не стати «головною мішенню» (опитування)
Туристи часто стають мішенню для шахраїв і кишенькових злодіїв, оскільки вони можуть бути менш обізнаними про своє оточення.
Про це пише express.
Хоча буває важко уникнути кишенькових злодіїв, на щастя, є кілька речей, які туристи можуть зробити, щоб знизити ризик стати мішенню.
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Кейт Фіцпатрік, експерт з безпеки подорожей World Travel Protection, поділилася своїми головними порадами для британських туристів.
Поширене шахрайство, яке використовується для крадіжки у мимовільних туристів, — це «Добрий самарянин», де хтось прикидається, що пропонує руку допомоги.
Кейт сказала: «Остерігайтеся, здавалося б, альтруїстичних людей, які хочуть відволікти вас, поки їхні спільники користуються можливістю поцупити ваші речі. Пильність — ваш найкращий захист».
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Деякі шахраї працюють парами або групами і можуть запропонувати допомогу туристам, щоб відвернути їх увагу, поки спільник краде у них.
Кишенькові злодії були зняті на відео, коли прикидалися, що допомагають туристам на вокзалах, або пропонували показати дорогу, щоб вкрасти у них.
Хизування предметами розкоші може зробити вас головною мішенню. Злочинці працюють разом, стежать за кожним вашим кроком, чекаючи ідеального моменту для удару. Будьте обережні навіть у, здавалося б, нешкідливих ситуаціях.
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