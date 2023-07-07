Посадовцю Київавтодору оголосили підозру у завданні збитків на майже ₴2 мільйони — Finance.ua
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Посадовцю Київавтодору оголосили підозру у завданні збитків на майже ₴2 мільйони

Кримінал
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Посадовцю Київавтодору оголосили підозру у завданні збитків на майже ₴2 мільйони
Посадовцю Київавтодору оголосили підозру у завданні збитків на майже ₴2 мільйони
Заступнику директора комунального підприємства «Київавтодор» повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до завдання майже 2 млн грн збитків.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру ексдиректору комунального підприємства „Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва“, який на даний час працює заступником директора КК „Київавтодор“. Йому інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України)», — сказано в повідомленні.
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За даними слідства, між комунальним підприємством та товариством був укладений договір на постачання дорожнього обладнання — обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі. Однак, технічні та якісні характеристики обладнання не відповідали чинним нормам ДСТУ, визначеним для їх висоти.
Внаслідок службової недбалості з боку ексдиректора комунального підприємства територіальній громаді завдано майже 2 млн грн збитків.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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