Посадовця київського метро підозрюють у заподіянні ​​13,1 млн грн збитків на постачаннях вагонів — Finance.ua

Посадовця київського метро підозрюють у заподіянні ​​13,1 млн грн збитків на постачаннях вагонів Сьогодні 20:20 — Кримінал

Посадовця київського метро підозрюють у заподіянні ​​13,1 млн грн збитків на постачаннях вагонів, Фото: pravda.com

Одного із заступників в комунальному підприємстві «Київський метрополітен» підозрюють у заподіянні ​​13,1 млн грн збитків на постачаннях вагонів.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у період 2012−2017 років КП «Київський метрополітен», використовуючи кошти, надані за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, уклало договори з двома акціонерними товариствами рф щодо виробництва та поставки останніми вагонів для метрополітену.

Вказаними договорами передбачені штрафні санкції за порушення умов поставки вказаних вагонів.

У період 2013−2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП «Київський метрополітен». Однак підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без вирахування суми штрафу, чим заподіяв комунальному підприємству збитки в розмірі 13,1 млн грн.

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