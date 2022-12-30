Порядок зняття арешту з банківського рахунку в умовах воєнного стану — Finance.ua

Порядок зняття арешту з банківського рахунку в умовах воєнного стану Сьогодні 16:51 — Фінтех і Картки

Порядок зняття арешту з банківського рахунку в умовах воєнного стану

Арешт на кошти боржника накладають на підставі відкриття виконавчого провадження — завершальної стадії судового провадження, яка спрямована на примусове виконання рішень суду.

Про це повідомляє Координаційний центр з надання правової допомоги.

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

За рішенням немайнового характеру виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження зазначає про необхідність виконання боржником рішення протягом 10 робочих днів.

Виконавець під час проведення виконавчих дій вчиняє примусові заходи щодо виконання рішень, серед таких дій є накладення арешту на кошти боржника шляхом винесення постанови про арешт коштів боржника, які є на банківських рахунках.

Підставою для зняття арешту з майна (коштів) боржника у виконавчому провадженні є:

закінчення виконавчого провадження;

повернення виконавчого документа до суду, який його видав;

скасування судом заходів забезпечення позову за завершеним виконавчим провадженням;

надходження на рахунок органу ДВС, рахунок приватного виконавця суми коштів, стягнених із боржника, необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника за завершеним виконавчим провадженням;

якщо після повернення виконавчого документа, встановлено, що виконавчий документ не підлягає виконанню або покладені виконавчим документом на боржника зобов’язання підлягають припиненню.

Про зняття арешту з майна (коштів) виконавець зазначає у постанові про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа, яку в день її винесення надсилають органу, яким була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника.

З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено режим воєнного стану.

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України:

фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких наклали арешт органи державної виконавчої служби, приватні виконавці, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень;

юридичні особи — боржники можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких наклали арешт органи державної виконавчої служби, приватні виконавці, виключно для виплати заробітної плати в розмірі не більше п’яти мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника такої юридичної особи, а також сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Міністерство юстиції України повідомляє, що у разі відкритого рахунку на кошти якого в цьому банку накладено арешт, клієнт може здійснювати видаткові операції з нього без урахування арешту до закінчення воєнного стану в Україні.

Національний банк проінформував банки про порядок здійснення видаткових операцій із рахунків громадян за наявності арешту на кошти та закликає банки врахувати його під час обслуговування громадян.

Банківська установа, у якій відкрито «арештований» рахунок, у період воєнного стану, зобов’язана надати можливість клієнту користуватися грошовими коштами на рахунку та не брати до уваги постанови державних чи приватних виконавців про накладення арешту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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