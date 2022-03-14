Порядок спрощено: як під час війни отримати оплату лікарняного та декретну допомогу — Finance.ua

Порядок спрощено: як під час війни отримати оплату лікарняного та декретну допомогу

Вчора 21:03 — Особисті фінанси

Під час ведення бойових дій на території України працівники, які змушені евакуюватися, можуть отримати лікарняні та декретні допомоги безпосередньо від Фонду соцстрахування (ФССУ).

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Співробітники, чиї роботодавці, у зв’язку з бойовими діями, не змогли обробити їхні лікарняний і подати з ним заяву-розрахунок за місцем їх розташування, можуть самостійно звернутися до Фонду соцстрахування для отримання лікарняних і декретної допомоги.



Безпосередньо працівнику може бути нарахована:

допомога по вагітності та пологах

допомога з тимчасової втрати працездатності

допомога на поховання.

Кошти будуть перераховані на спеціально відкритий для працівника поточний рахунок або особисту банківську карту.

Документи, необхідні для отримання допомоги:

паперовий листок непрацездатності або Е-лікарняний

копія першої-четвертої, одинадцятої-шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в цьому випадку не потрібна.

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