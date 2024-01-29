Порти Великої Одеси збільшують кількість експорту продукції — Finance.ua

Порти Великої Одеси збільшують кількість експорту продукції Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Порти Великої Одеси збільшують кількість експорту продукції

Станом на сьогодні, 29 січня, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія.

Про це Новини. LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 9 суден, ще 17 — у Чорноморську, та 5 — у Південному. Крім того, ще 10 суден прямують на вихід з портів, про вхід наразі немає інформації.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство (УДП) ставить на капітальний ремонт морське судно. Йдеться про суховантаж «Измаил», який перебував в аварійному стані з осені минулого року.

Також ми писали, що у сербському порту Нові-Сад завантажується черговий караван Українського Дунайського пароплавства (УДП). Караван суден вивіз залізну руду.

Додамо, у 2023 році в Україні спостерігалося значне збільшення обсягів експорту — кількість експортованої продукції зросла на понад 100 тонн порівняно з 2022 роком. Найбільшим експортним товаром за обсягом стала кукурудза. Попри збільшення фізичних обсягів експорту, вартість експортованих товарів впала на 18,7%, становлячи 35,8 мільярда доларів.

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