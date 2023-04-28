Portmone одним з перших отримав оновлену ліцензію НБУ — Finance.ua

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Portmone одним з перших отримав оновлену ліцензію НБУ

Впродовж останнього року в Україні прийнято низку нормативно-правових актів, що суттєво змінило правове поле регулювання діяльності з надання платіжних послуг небанківськими установами. Компанії, що вже займаються фінансовою діяльністю, Нацбанк зобов’язав пройти процедури авторизації, підтвердження бездоганної ділової репутації та фінансової стійкості в умовах воєнного стану..

Старі ліцензії втратять чинність з 1 травня 2023 року. ТОВ «ФК МБК», що здійснює діяльність під ТМ Portmone , отримало офіційне підтвердження від НБУ щодо можливості надання платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку. Компанія отримала оновлену ліцензію однією з перших і продовжує свою діяльність на економічному фронті нашої країни.

ТОВ «ФК МБК» з 2011 року має дозвіл від регулятора на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Проте термін ліцензії, на підставі якої здійснювалось приймання платежів, спливав, і компанія мала пройти авторизацію. Національний банк довго тримав інтригу та не оголошував перелік організацій, що на законних підставах продовжуватимуть працювати у сфері онлайн-платежів. Нині відомо, що Portmone, як і очікувалося, залишається стабільним гравцем на фінансовому ринку.

Під час війни Portmone продовжує тримати курс на поліпшення та підвищення інклюзивності фінансових платіжних послуг. Завдяки наполегливим діям команди найпопулярніші послуги для українців переходять у діджитал-простір і стають доступними просто зі смартфону або ПК. Отримання ліцензії Нацбанку — ще одне підтвердження того, що Portmone дбає про своїх клієнтів, йде в ногу з викликами фінансового світу та відповідає всім вимогам чинного законодавства. Компанія постійно рухається вперед і вдосконалює процес взаємодії з сервісом для приватних клієнтів, мерчантів і партнерів.

Передумови законодавчих змін

З 1 серпня 2022 року введено в дію Закон № 1591-ІХ «Про платіжні послуги», положення якого спрямовані на удосконалення, подальший інноваційний розвиток фінансового ринку та наближення українських правових норм до законодавства Євросоюзу.

Новий законодавчий документ спрощує роботу небанківських фінустанов: вони можуть вести діяльність самостійно, для здійснення переказів не вимагається участь у платіжних системах. Водночас до операторів ринку висувається ряд додаткових вимог. Крім того, дещо змінюються перелік та форма документів, що подаються до Нацбанку разом із заявою про отримання ліцензії.

Що таке авторизація

У нормативних актах України авторизація визначається як процедура допущення компанії до провадження діяльності, пов’язаної з наданням платіжних послуг. Її механізм регулюється Законом України «Про платіжні послуги» і Положенням, затвердженим постановою Правління НБУ № 217 від 7 жовтня 2022 року, та здійснюється шляхом оформлення ліцензії та/або включення установи до Реєстру платіжної інфраструктури.

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