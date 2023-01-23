Porsche запропонує сучасні мультимедійні системи для своїх старих автомобілів — Finance.ua

Porsche запропонує сучасні мультимедійні системи для своїх старих автомобілів Сьогодні 04:38 — Технології&Авто

Porsche запропонує сучасні мультимедійні системи для своїх старих автомобілів

Porsche вирішили запропонувати своїм клієнтам сучасні мультимедійні системи, які можна встановити в старих моделях компанії.

Подробиці розповіли на сайті Carscoops.

Інформаційно-розважальні системи згодом старіють. Звичних для сучасних користувачів технологій не зустріти в старих автомобілях.

Щоб вирішити цю проблему, в Porsche створили модифікований сенсорний екран Classic Communication для класичних спорткарів 911 і оригінального 986 ​​Boxster. Також передбачені варіанти для моделей 987 Boxster/Cayman і кросовера Cayenne.

Система Classic Communication Plus для Cayenne 2003-2008 років випуску ширша за стандартну систему та має апаратні клавіші по обидва боки екрану. Пристрій оснащується 7-дюймовим сенсорним екраном із можливістю підключення гаджетів через Bluetooth, підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

Porsche розробила різні версії Classic Communication Plus для Європи та Північної Америки. Пристрої, що продаються в Європі, оснащені цифровим радіо DAB+, а інша версія — супутниковим радіо SiriusXM.

Також є бортовий комп’ютер, а в моделях 911, Boxster і Cayman передбачена можливість зберігати особисті налаштування для таких функцій як освітлення, склоочисники, клімат-контроль і замки дверей. Вартість систем у Європі починається з 1645 доларів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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