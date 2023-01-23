Porsche запропонує сучасні мультимедійні системи для своїх старих автомобілів — Finance.ua
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Porsche запропонує сучасні мультимедійні системи для своїх старих автомобілів

Технології&Авто
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Porsche запропонує сучасні мультимедійні системи для своїх старих автомобілів
Porsche запропонує сучасні мультимедійні системи для своїх старих автомобілів
Porsche вирішили запропонувати своїм клієнтам сучасні мультимедійні системи, які можна встановити в старих моделях компанії.
Подробиці розповіли на сайті Carscoops.
Інформаційно-розважальні системи згодом старіють. Звичних для сучасних користувачів технологій не зустріти в старих автомобілях.
Щоб вирішити цю проблему, в Porsche створили модифікований сенсорний екран Classic Communication для класичних спорткарів 911 і оригінального 986 ​​Boxster. Також передбачені варіанти для моделей 987 Boxster/Cayman і кросовера Cayenne.
Система Classic Communication Plus для Cayenne 2003-2008 років випуску ширша за стандартну систему та має апаратні клавіші по обидва боки екрану. Пристрій оснащується 7-дюймовим сенсорним екраном із можливістю підключення гаджетів через Bluetooth, підтримує Apple CarPlay і Android Auto.
Porsche розробила різні версії Classic Communication Plus для Європи та Північної Америки. Пристрої, що продаються в Європі, оснащені цифровим радіо DAB+, а інша версія — супутниковим радіо SiriusXM.
Також є бортовий комп’ютер, а в моделях 911, Boxster і Cayman передбачена можливість зберігати особисті налаштування для таких функцій як освітлення, склоочисники, клімат-контроль і замки дверей. Вартість систем у Європі починається з 1645 доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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