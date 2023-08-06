Porsche представила нову версію спортивного купе 911 (фото) — Finance.ua

Porsche представила нову версію спортивного купе 911 (фото) 06.08.2023, 01:06 — Фондовий ринок

Porsche представила нову версію спортивного купе 911 (фото)

Німецька компанія Porsche показала нову версію спортивного купе 911, яке отримало приставку S/T до назви.

Як передає MMR , про це повідомляє прес-служба бренду.

Нову версію приурочили до 60-річчя появи моделі, що відбулася 1963 року. Усього буде випущено 1963 таких купе. У той же час компанія представить титановий годинник Chronograph 1 — 911 S/T, який зможуть купити лише власники лімітованої версії спорткара.

Особливістю Porsche 911 S/T стали виготовлені з легкого пластику кузовні деталі, серед яких капот, дах, двері та передні крила. Крім того, модель отримала каркас безпеки та стабілізатор поперечної стійкості на задній осі.

Завдяки магнієвим колесам, полегшеному склінню, урізаній шумоізоляції, полегшеному маховику двигуна спорткар виявився на 40 кг легшим порівняно із трековим 911 GT3 Touring.

У салоні з’явилася оригінальна двокольорова оббивка, що відсилає до оригінального Porsche 911. Крім цього, в обробці використовуються ретроузори.

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