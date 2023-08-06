Porsche представила нову версію спортивного купе 911 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Porsche представила нову версію спортивного купе 911 (фото)

Фондовий ринок
27
Porsche представила нову версію спортивного купе 911 (фото)
Porsche представила нову версію спортивного купе 911 (фото)
Німецька компанія Porsche показала нову версію спортивного купе 911, яке отримало приставку S/T до назви.
Як передає MMR, про це повідомляє прес-служба бренду.
Нову версію приурочили до 60-річчя появи моделі, що відбулася 1963 року. Усього буде випущено 1963 таких купе. У той же час компанія представить титановий годинник Chronograph 1 — 911 S/T, який зможуть купити лише власники лімітованої версії спорткара.
Porsche представила нову версію спортивного купе 911 (фото)
Особливістю Porsche 911 S/T стали виготовлені з легкого пластику кузовні деталі, серед яких капот, дах, двері та передні крила. Крім того, модель отримала каркас безпеки та стабілізатор поперечної стійкості на задній осі.
Завдяки магнієвим колесам, полегшеному склінню, урізаній шумоізоляції, полегшеному маховику двигуна спорткар виявився на 40 кг легшим порівняно із трековим 911 GT3 Touring.
У салоні з’явилася оригінальна двокольорова оббивка, що відсилає до оригінального Porsche 911. Крім цього, в обробці використовуються ретроузори.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.