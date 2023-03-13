Porsche показала, як виглядатиме дім на колесах (фото концепту) — Finance.ua

Porsche показала, як виглядатиме дім на колесах (фото концепту) Сьогодні 03:29 — Технології&Авто

Porsche показала, як виглядатиме дім на колесах (фото концепту)

Компанія Airstream спільно з Porsche створить кемпер майбутнього, натхненний ерою електричних автомобілів.

Трансатлантичне партнерство між американським виробником кемперів Airstream та німецьким виробником автомобілів Porsche призвело до створення концепту дому на колесах майбутнього, який мав би тягнутися електромобілем й візуалізувати ідею міського кемпера.

«Ймовірність того, що наша клієнтська база віддасть перевагу електромобілю, приблизно вдвічі більша, ніж серед населення в цілому. Буксирування туристичного причепа скорочує запас ходу. Велику роль у цьому відіграють вага та аеродинаміка», — зазначив генеральний директор Airstream Боб Вілер.

Airstream вже працює з ідеєю електрифікації — минулого року компанія оприлюднила концепцію eStream. Цей причіп мав власну електрифіковану силову установку, яку можна було використовувати для повільного регулювання положення причепа, коли він був від’єднаний від тягача або для допомоги тягачу з електричним приводом під час руху. І Airstream — не єдиний бренд, який розглядає, як виглядатиме подорож у майбутньому електромобілів. Конкуруючі виробники автофургонів Winnebago та Bowlus працюють над екологічно чистими способами мандрів та електрифікованими варіантами кемперів.

Хоча розроблений Porsche новий концепт дому на колесах, який ви бачите тут, не має такої трансмісії, команда дизайнерів подбала про те, щоб максимізувати аеродинаміку причепа. Замість заокругленої задньої частини, як в інших кемперів Airstream, концепт має усічену плоску конструкцію, яка краще підходить для аеродинаміки.

Повністю рівна нижня сторона причепа — ще одна спроба зробити його більш аеродинамічним. У концепції використовуються композитні матеріали, такі як вуглецеве волокно, щоб зменшити вагу. Для того, щоб зменшити опір повітря, дизайнери Porsche навіть відмовилися від фірмових заклепок Airstream.

Довжина концепту схожа на 5-метровий кемпер Caravel, але новий кемпер компактніший і нижчий за висотою, оскільки він розрахований на те, щоб поміститися в стандартний гараж, коли не використовується. Сам причіп можна опустити на підвісці, щоб він пройшов через двері гаража, а підйомний дах забезпечує простір для голови у причепі, коли він припаркований у кемпінгу.

Всередині кабіна концептуального причепа сучасна, з чистими лініями та розумно інтегрованими функціями. У ванній кімнаті є двері, що обертаються, щоб заощадити простір, а весь корпус покритий красивою гнутою дерев’яною обробкою. Мінікухня оснащена плитою з двома конфорками та вбудованою раковиною; висувний подовжувач стільниці можна використовувати під час приготування їжі або коли потрібно більше місця.

Їдальня, яка також перетворюється в ліжко, розташована в задній частині кабіни кемпера, а верхні контейнери для зберігання речей не мають традиційних дверцят, а використовують замість них прості лямки. Загалом, дизайн інтер’єру — це те, чого ви очікуєте від Porsche Design і він має чисті лінії, закруглені краї та багато хромованих і вуглецевих кольорових схем.

Якщо трейлер таки пройде стадію концепції, варто очікувати, що він матиме преміальну ціну. Поточна лінійка Airstream вже продається на вищому рівні ринку автофургонів. Зосередженість бренду на матеріалах преміумкласу та конструкціях, виготовлених вручну, заслужила йому репутацію довговічності та завоювала базу шанувальників, які очікують на якість — чеснота, за яку клієнти, очевидно, готові платити.

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