Porsche планує випустити новий електричний позашляховик — Finance.ua

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Porsche планує випустити новий електричний позашляховик

Технології&Авто
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Porsche планує випустити новий електричний позашляховик
Porsche планує випустити новий електричний позашляховик
Німецька автомобільна компанія Porsche AG оприлюднила плани щодо випуску нового електричного позашляховика класу люкс.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
У Porsche AG заявили, що новий розкішний позашляховик стане наріжним каменем її плану з підвищення прибутковості шляхом більш гострого стратегічного фокусування на споживачах високоякісних автомобілів.
Як зазначається, попри те, що Porsche завжди створювала автомобілі високого класу, компанія прагне наслідувати таких конкурентів, як Ferrari NV, Mercedes-Benz Group AG і Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC.
За словами головного виконавчого директора Porsche Олівера Блума, новий позашляховик буде позиціонуватися у вищому сегменті розкоші.
Наразі транспортний засіб проходить тестування та розробку, дату випуску поки що не розголошують.
Блум додав, що дизайн нового електричного позашляховика матиме характерну для Porsche вигнуту лінію передньої та задньої частини, «забезпечуватиме високі електрохарактеристики і включатиме низку повністю автоматизованих функцій».
Позашляховик базуватиметься на власній технології електромобілів від Porsche.
Також у компанії заявили про 309 884 проданих їхніх автомобілів минулого року, що на 2,6% більше, ніж у попередньому році. Китай і США були найбільшими ринками для Porsche, на них припадало 30% і 26% продажів відповідно, йдеться у річному звіті компанії.
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За матеріалами:
Укрінформ
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