Porsche готують новий надпотужний електрокросовер на сім місць (фото) — Finance.ua

Porsche готують новий надпотужний електрокросовер на сім місць (фото) Сьогодні 04:46 — Фондовий ринок

Porsche планують суттєво розширити лінійку своїх електричних моделей. Очолить її новий загадковий кросовер K1, який перебуває в розробці вже три роки.

Кросовер K1 буде семимісним і стане прямим конкурентом моделям Mercedes-Benz EQS та BMW iX. Про це повідомили на сайті Autocar.

Поява нової флагманської моделі очікується у 2027 році. Джерела поділилися, що кросовер з кодовою назвою K1 відрізнятиметься від будь-якого попереднього серійного автомобіля Porsche.

Довжина нового семимісного електрокросовера сягатиме близько п’яти метрів. Він отримає купеподібний силует, але буде містким.

Генеральний директор Олівер Блюм розповів, що Porsche K1 буде «дуже спортивним позашляховиком». Модель запропонує новітні синхронні електродвигуни, високопродуктивні батареї та технологію швидкого заряджання нового покоління.

У Porsche розробляють новий семимісний електрокросовер вже понад три роки. За основу взяли концепцію двох інших кросоверів бренду — Cayenne та Macan.

Модель K1 буде побудована на платформі Premium Platform Electric, як новий Macan. Кросовер розділить її з іншими електричними автомобілями бренду.

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