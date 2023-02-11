Porsche готують новий надпотужний електрокросовер на сім місць (фото) — Finance.ua
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Porsche готують новий надпотужний електрокросовер на сім місць (фото)

Фондовий ринок
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Porsche планують суттєво розширити лінійку своїх електричних моделей. Очолить її новий загадковий кросовер K1, який перебуває в розробці вже три роки.
Porsche готують новий надпотужний електрокросовер на сім місць (фото)
Кросовер K1 буде семимісним і стане прямим конкурентом моделям Mercedes-Benz EQS та BMW iX. Про це повідомили на сайті Autocar.
Поява нової флагманської моделі очікується у 2027 році. Джерела поділилися, що кросовер з кодовою назвою K1 відрізнятиметься від будь-якого попереднього серійного автомобіля Porsche.
Довжина нового семимісного електрокросовера сягатиме близько п’яти метрів. Він отримає купеподібний силует, але буде містким.
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Генеральний директор Олівер Блюм розповів, що Porsche K1 буде «дуже спортивним позашляховиком». Модель запропонує новітні синхронні електродвигуни, високопродуктивні батареї та технологію швидкого заряджання нового покоління.
У Porsche розробляють новий семимісний електрокросовер вже понад три роки. За основу взяли концепцію двох інших кросоверів бренду — Cayenne та Macan.
Модель K1 буде побудована на платформі Premium Platform Electric, як новий Macan. Кросовер розділить її з іншими електричними автомобілями бренду.
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За матеріалами:
Фокус
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