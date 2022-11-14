Поразка росії не означає автоматичного скасування санкцій – глава Мінфіну США — Finance.ua

Поразка росії не означає автоматичного скасування санкцій – глава Мінфіну США Сьогодні 20:40

Частина санкцій, введених щодо росії, можуть залишитися чинними навіть після закінчення війни та підписання мирної угоди між рф та Україною.

Про це заявила в інтерв’ю Wall Street Journal міністр фінансів США Джанет Єллен.

Єллен сказала, що неминуча за підсумками війни мирна угода між росією та Україною може призвести до перегляду санкцій, накладених США та їхніми союзниками на російську економіку. Однак «з огляду на те, що сталося, ми, можливо, вважали б, що деякі санкції мають залишитися чинними», — сказала вона.

Глава Мінфіну США також зазначила, що «з боку росії не було жодних спроб розпочати переговори з Україною на якихось умовах, які були б прийнятними для України».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.