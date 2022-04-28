Порахували онлайн виплати гарантованого відшкодування вкладів — Finance.ua

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Порахували онлайн виплати гарантованого відшкодування вкладів

Вчора 08:15Кредит&Депозит
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За перший тиждень дистанційних виплат вкладники банків, що ліквідуються Фондом, отримали в режимі онлайн 27 млн грн гарантованого відшкодування.
Про це йдеться в повідомленні фонду.
Нагадаємо, на сьогодні отримати гарантоване відшкодування без відвідування відділень можна у двох банках-агентах Фонду — «Приватбанк» та «Укргазбанк».
Інші банки-агенти Фонду наразі здійснюють налаштування своїх систем для здійснення виплат онлайн.

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За матеріалами: Finance.ua
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