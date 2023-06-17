Поради з безпеки для мобільного банкінгу — Finance.ua

Поради з безпеки для мобільного банкінгу Сьогодні 16:13 — Фінтех і Картки

Поради з безпеки для мобільного банкінгу

Банківське обслуговування на смартфонах спростило виконання транзакцій порівняно зі зверненням до фізичних банків. Мобільний банкінг пропонує величезну зручність, оскільки ви можете отримати доступ до своїх рахунків і здійснювати транзакції в будь-якому місці протягом декількох секунд.

Але, як і в усьому іншому в інтернеті, злочинці можуть скомпрометувати банківське обслуговування зі смартфона для жертв, які нічого не підозрюють.

Ось кілька важливих порад, які допоможуть вам користуватися безпечним мобільним банківським обслуговуванням і вберегти ваші банківські дані від можливої небезпеки.

1. Уникайте використання загальнодоступного Wi-Fi або незахищених мереж

До громадського Wi-Fi легко підключитися, оскільки вам не потрібно вводити пароль для доступу в інтернет. Ви можете під'єднатися до безкоштовного Wi-Fi у громадських місцях, таких як кафе, аеропорти та готелі. Але, будучи відкритими для всіх, ці мережі Wi-Fi зазвичай не захищені, що робить їх легкою мішенню для кіберзлочинців.

Ніколи не використовуйте загальнодоступний Wi-Fi або незахищені мережі для банківського обслуговування зі смартфона. Натомість обирайте свою мобільну мережу, яка забезпечує більш надійне та захищене з'єднання. Або використовуйте своє власне зашифроване з'єднання Wi-Fi, якщо у вас є до нього доступ.

2. Ніколи нікому не повідомляйте свої банківські дані або облікові дані

Якщо до вашої голови не приставлено пістолет, за жодних обставин ви не повинні нікому розкривати свої банківські дані. В іншому разі ви підставите себе під шахрайство, крадіжку особистих даних та інші кіберзлочини. Злочинці можуть проводити несанкціоновані транзакції або знімати гроші з вашого рахунку, якщо вони отримають у свої руки ваші облікові дані. Крім того, вони можуть подавати заявки на отримання позик або кредитних карт на ваше ім'я або навіть перехоплювати управління всім вашим профілем онлайн-банкінгу.

Шахрай може обманом змусити вас поділитися вашими банківськими даними або обліковими даними за допомогою фішингу, smishing або vishing. Це може набувати форми надсилання вам підроблених електронних листів, текстових повідомлень або дзвінків, які, як видається, походять із вашого банку. Вони можуть заявити про проблему з вашим обліковим записом і попросити вас підтвердити інформацію про ваш обліковий запис або оновити налаштування безпеки. Вони також можуть надавати посилання або вкладення, які ведуть вас на підроблений веб-сайт або додаток, схожий на ваш банківський. Якщо ви натискаєте на посилання або вкладення, вводите свої дані або облікові дані або завантажуєте що-небудь із підробленого вебсайту або застосунку, ви передаєте свою інформацію шахраям.

Пам’ятайте, що ваш банк ніколи не буде запитувати конфіденційну інформацію, таку як ваш PIN-код або пароль, у телефонних розмовах або електронною поштою. Будьте пильними і ніколи нікому не розголошуйте ці дані.

3. Захищайте свій телефон, щоб забезпечити безпеку вашого банківського обслуговування

Ваша банківська діяльність так само безпечна, як і ваш телефон. Тримайте свій смартфон поза межами досяжності, створюючи надійні паролі та налаштовуючи біометричну аутентифікацію, як-от відбитки пальців і розпізнавання облич.

Багато банківських додатків також надають ці опції для захисту вашої інформації від несанкціонованого доступу. Також непогано налаштувати автоматичне блокування телефону після періоду бездіяльності. Таким чином, навіть якщо вам потрібно відвідати щось важливе без телефону, ви можете бути впевнені, що ніхто не зможе покопатися в ньому за вашої відсутності.

4. Використовуйте додаток вашого банку і завантажуйте його тільки з офіційних джерел

Кібератаки стали більш складними. Наприклад, кіберзлочинці можуть створювати підроблені вебсайти і додатки, які обманом видають вам ваші банківські реквізити і гроші.

Найкраще, що ви можете зробити, щоб гарантувати свою безпеку під час доступу до свого банківського рахунку на мобільному пристрої, — це зробити це з офіційного застосунку вашого банку. Ми радимо вам завантажити додаток із надійних джерел, таких як Google Play Store, Apple App Store або офіційний веб-сайт банку.

5. Частіше переглядайте виписки зі свого рахунку та повідомлення

Ви маєте регулярно відстежувати активність у своєму обліковому записі, щоб виявити будь-яку підозрілу активність, часто переглядаючи виписку за рахунком і повідомлення. Якщо ви помітили будь-яку незвичайну активність, негайно повідомте про це у свій банк.

Більшість банків надсилають push-повідомлення на ваш мобільний телефон за допомогою текстових повідомлень та електронної пошти про спроби входу в систему, зняття коштів та інші транзакції. Ця функція інформує вас і спонукає до негайних дій.

6. Завжди виходьте із системи після кожної банківської сесії

Вам слід виробити звичку виходити зі свого банківського додатка після кожного сеансу, щоб забезпечити безпеку ваших банківських реквізитів. Хоча деякі банківські програми автоматично завершують ваш сеанс після періоду бездіяльності, ви не повинні обмежувати себе цим; закрийте програму вручну, коли закінчите виконувати транзакцію.

Коли ви виходите зі свого банківського застосунку або вебсайту, ви різко знижуєте ризик того, що ваша фінансова інформація потрапить у мережі зловмисників. Ви можете посилити свою гру в галузі безпеки, налаштувавши двофакторну автентифікацію у своєму обліковому записі, яка дає змогу вам підтвердити свою особистість і пароль, щоб відновити доступ до вашого банківського додатка. Якщо у вас є смартфон, ви можете увімкнути двофакторну автентифікацію для свого облікового запису Payoneer.

7. Знайте, що робити, якщо ваш телефон вкрадено

У разі крадіжки або втрати вашого телефону швидкі дії можуть звести до мінімуму потенційний збиток, пов’язаний із ситуацією. Перший крок — зв’язатися з вашим банком і дати вказівку відключити доступ до вашого мобільного банківського обслуговування.

У кожному банку є спеціальний канал підтримки клієнтів, за яким клієнти можуть зв’язатися з ними в таких надзвичайних ситуаціях. Цей варіант був би кращим, якщо ви не можете швидко дістатися до найближчого відділення.

Якщо у вас iPhone, ви можете стерти загублений пристрій за допомогою програми Find My. Як альтернатива, у разі втрати, але не крадіжки, ви можете перевести свій iPhone у режим втрати, який блокує пристрій і повідомляє будь-кому, хто знайде телефон, зателефонувати за певним номером. Аналогічним чином ви можете використовувати функцію віддаленого очищення на Android, щоб стерти дані зі свого телефону.

Навіть якщо ви зітрете свій телефон, гарною ідеєю буде змінити всі паролі для онлайн-банкінгу. Сюди входять банківські рахунки, кредитні картки , ощадні рахунки, додатки для онлайн-торгівлі та все інше, у чому ви можете щось втратити.

Не розраховуйте на удачу

Банкінг зі смартфона пропонує користувачам велику зручність, оскільки вони можуть легко проводити практично всі банківські операції. Проте, ви повинні приділяти пріоритетну увагу своїй фінансовій безпеці та захищати свої кошти від можливих втрат унаслідок зломів.

Дотримуючись цих простих, але важливих порад, ви зможете забезпечити більш безпечний банківський процес. Будьте пильними та обережними з потенційними шахраями, що ховаються в Інтернеті.

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