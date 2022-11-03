Поради від мобільних операторів, якщо зник зв'язок — Finance.ua

Поради від мобільних операторів, якщо зник зв'язок Вчора 12:20 — Особисті фінанси

Поради від мобільних операторів, якщо зник зв'язок

Відключення світла може призводити до тимчасової зупинки передачі сигналу. Через це може зникати мобільний зв’язок та інтернет. Українців просять знизити користування мобільним інтернетом, щоб мережі отримували менше навантаження у важкі моменти.

Про це представники мобільних операторів розповіли у коментарі РБК-Україна.

У випадку якщо зник зв’язок вашого оператора, у Lifecell та Kyivstar радять спробувати скористатись національним роумінгом. Адже, можливо, в тому чи іншому населеному пункті у когось з операторів ситуація буде краща. Для цього треба зайти в налаштування й перевірити доступні мережі.

«Також радимо по можливості зменшити споживання мобільного інтернету під час відсутності електроенергії, щоб зменшити навантаження на обладнання, а відповідно, й енергоспоживання. Тоді обладнання зможе працювати довше, а люди зможуть в критичних ситуаціях скористатись зв’язком», — додають Lifecell.

У Kyivstar також радять абонентам використовувати для зв`язку послуги SMS та месенджерів, які «забирають» менше ресурсів мережі, ніж мобільний інтернет.

Треба відповідально споживати мобільний трафік під час відключень електроенергії, закликають у Vodafone. Також варто уникати споживання «важкого» контенту (відеосервіси), відключити автоматичне завантаження фото та відео у месенджерах: «Якщо всі виконають ці прості дії, операторам буде легше забезпечити надійний доступ до мобільного інтернету», — кажуть у компанії.

«Закликаємо клієнтів за можливості більш економно користуватись мобільним інтернетом, вимикати автозавантаження медіа в месенджерах, встановлювати низьку якість перегляду відео та інше. Зі свого боку ми вживаємо всіх заходів і використовуємо всі доступні технічні ресурси, аби забезпечити стабільну роботу інфраструктури», — підкреслює керівниця прес-служби Vodafone Вікторія Рубан.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.