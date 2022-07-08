​​Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати – асоціація — Finance.ua

​​Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати – асоціація Вчора 07:45 — Технології&Авто

В червні українськи номерні знаки отримали 1055 автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості легкових автомобілів — 958 шт. і 97 комерційних авто.

Відносно червня минулого року реєстрації легкових електромобілів збільшились на 65%, а комерційних у 2,4 раза.В реєстраціях легкових електромобілів частка нових склала 14% проти 10% роком раніше.У комерційному сегменті, як і торік, тільки два автомобіля були новими.

Лідером ринку повністю електричних авто знову став Nissan Leaf — 196 реєстрацій.

Другим за популярністю став Volkswagen ID.4 з результатом — 72 авто.

На третьому місці Volkswagen е-Golf — 70 шт.

Четвертий результат у TESLA Model 3 — 58 шт.

Також в ТОП-5 червня потрапила Renault Zoe, в активі якої 57 зареєстрованих авто.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.