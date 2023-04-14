Популярний Renault Captur отримає чергові покращення (фото) — Finance.ua
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Популярний Renault Captur отримає чергові покращення (фото)

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Популярний Renault Captur отримає чергові покращення (фото)
Популярний Renault Captur отримає чергові покращення (фото)
Французький автовиробник Renault готується до оновлення свого популярного кросовера Captur. Згідно з інформацією і фото, опублікованими на порталі Carscoops.com, новий Captur буде мати численні покращення, які зроблять його ще більш зручним і привабливим для користувачів.
Однією з ключових новинок, які можна очікувати від оновленого Captur, є змінений дизайн зовнішнього вигляду. Зокрема, передня частина автомобіля отримає оновлену решітку радіатора, нові фари LED з денним світлом, а також новий бампер з модернізованим дизайном. Ці зміни додадуть автомобілю більше ексклюзивності та динамічності.
Крім того, відповідно до джерела, оновлений Captur отримає також покращене оснащення. Внутрішній простір автомобіля буде оновлено з використанням високоякісних матеріалів, нових кольорів та декоративних елементів, що створять більш комфортну та стильну атмосферу для пасажирів. Також, важливою новинкою може стати покращена медіасистема, яка буде більш сучасною та функціональною.
З точки зору технічних оновлень, оновлений Renault Captur може отримати нові двигуни. Зокрема, очікується, що автомобіль буде доступний з більш ефективними двигунами, які відповідають сучасним екологічним стандартам. Також можливо, що в найближчому майбутньому виробник представить гібридну або повністю електричну версію Captur, що відповідає актуальним тенденціям розвитку автомобільної індустрії.
За матеріалами:
MMR
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