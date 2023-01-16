Популярний курорт вводить для туристів штрафи до 3 тисяч євро — Finance.ua
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Популярний курорт вводить для туристів штрафи до 3 тисяч євро

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Один з найпопулярніших іспанських курортів Тенеріфе, що є найбільшим з групи Канарських островів, з 17 січня 2023 року вводить цілу низку жорстких правил для туристів, порушення яких загрожує великими штрафами.
Як пише express.co.uk, згідно з новими правилами, туристи можуть бути оштрафовані за залишене сміття, куріння на пляжах регіону, неправильне використання сміттєвих баків, годування диких тварин і птахів, а також малювання графіті та пошкодження громадської власності.
Незначні порушення правил спричинять штраф у розмірі 750 євро, а у разі серйозних інцидентів туристів оштрафують на 1500 євро. У найсерйозніших випадках туристи можуть бути оштрафовані на суму до 3000 євро.

Як уникнути штрафів на Тенеріфе

Тепер туристи на пляжах зможуть курити тільки в спеціально відведених місцях, які будуть позначені відповідними знаками.
Пляжні бари, кіоски, ресторани та будь-які інші заклади, що працюють на пляжах, можуть бути оштрафовані за відсутність сміттєвого бака. Також їм загрожує штраф за використання одноразового пластику або створення сміття і безладу на пляжі.
Більш того, штраф тепер можна отримати і за неправильне використання сміттєвих баків. Так, викидання запалених сигарет або сигар в сміттєві баки може привести до того, що туристи будуть оштрафовані за порушення правил безпеки. Туристи також повинні будуть упакувати свої відходи, перш ніж викидати їх у смітник у приміщенні, де вони зупинилися на відпочинок.
Годування недомашніх тварин, таких як голуби, щури та бродячі коти, також може призвести до штрафу: годувати бездомних тварин на острові тепер дозволено лише в авторизованих годівницях.
Також можна отримати штраф за будь-які графіті, написи або подряпини в будь-якому громадському місці. Це включає транспорт, дерева, лавки, вивіски та багато іншого.
Місцева влада запевняє, що правила були розроблені для того, щоб захистити неймовірну природну красу курорту і зберегти його пляжі в чистоті.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

За матеріалами:
УНІАН
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