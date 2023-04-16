Популярна в Україні марка анонсувала автомобіль за 11 тисяч доларів — Finance.ua
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Популярна в Україні марка анонсувала автомобіль за 11 тисяч доларів

Технології&Авто
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Популярна в Україні марка анонсувала автомобіль за 11 тисяч доларів
Популярна в Україні марка анонсувала автомобіль за 11 тисяч доларів
Mitsubishi анонсувала оновлену версію кей-кара eK Space для домашнього ринку. Продажі цієї машини почнуться в Японії 25 травня, а коштуватиме вона від 1 547 700 до 1 793 000 єн або від 11 600 до 13 500 доларів.
Судячи з першого офіційного зображення, зовні рестайлінговий Mitsubishi eK Space відрізнятиметься від попереднього, передусім, «передком» — радіаторною решіткою з тривимірним малюнком і іншим бампером. Також він уже в базі отримає повністю світлодіодні фари і 14-дюймові колісні ковпаки нового дизайну.
Популярна в Україні марка анонсувала автомобіль за 11 тисяч доларів
Інтер’єр
У салоні оновлений кей-кар можна буде впізнати за новим тканинним оздобленням сидінь, салонним дзеркалом заднього виду з вбудованим дисплеєм (мабуть, для зображення з камери) та задніми пасками безпеки з переднатягувачем.
Популярна в Україні марка анонсувала автомобіль за 11 тисяч доларів
Технічні характеристики
Двигун, ймовірно, залишиться тим самим. Актуальний Mitsubishi eK Space оснащується бензиновим двигуном об’ємом 0,66 літра, який в атмосферному варіанті видає 52, а в турбованому — 64 кінські сили. Коробкою передач в обох випадках є варіатор, а привод може бути як переднім, так і повним залежно від комплектації.
Нагадаємо, у березні Mitsubishi опублікувала глобальну стратегію розвитку компанії аж до 2030 року. Згідно з планом, вже у найближчі п’ять років (до 2028 року) до її лінійки мають увійти 16 нових моделей.
За матеріалами:
Avtosota
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