Попри санкції західні компанії постачали продукцію російському виробнику зброї "Алмаз-Антей" — Finance.ua
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Попри санкції західні компанії постачали продукцію російському виробнику зброї "Алмаз-Антей"

Вчора 18:14Казна та Політика
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Попри накладені у 2014 році санкції проти російського виробника зброї «Алмаз-Антей» західні компанії продовжували постачати йому свою продукцію.
Про це повідомляє бізнесмен та ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет, який разом з командою від початку повномасштабної війни займається бізнес-виміром санкцій проти рф.
Він зазначив, що до початку повномасштабної війни у тендерах концерну «Алмаз-Антей» були помічені 116 компаній.
«Алмаз-Антей — це ключове російське військове підприємство, що виготовляє Буки, С300, С400, С500 та іншу зброю. Воно знаходиться під санкціями з 2014 року, але багато західних підприємств до останнього продовжувало поставляти йому свою продукцію», — пише Дубілет.
Він підкреслив, що необхідно «домогтися розуміння у Заходу, що окремі санкції не працюють». Дубілет опублікував повний файл з деталями закупок за посиланням.
У переліку — компанії зі Швейцарії, США, Китаю, Чехії, Німеччини, Британії, Японії, Ізраїлю і Тайваню. Зокрема, зустрічаються такі відомі бренди як Peugeot, Canon, Toyota, Samsung, Asus, Hewlett-Packard та Nvidia.

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За матеріалами: Економічна Правда
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