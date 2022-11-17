Поповнення біржі WhiteBIT відтепер у 30 000 терміналів EasyPay та IBox — Finance.ua
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Поповнення біржі WhiteBIT відтепер у 30 000 терміналів EasyPay та IBox

Фінтех і Картки
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Поповнення біржі WhiteBIT відтепер у 30 000 терміналів EasyPay та IBox
Поповнення біржі WhiteBIT відтепер у 30 000 терміналів EasyPay та IBox
Відтепер, завдяки WhiteEX, ви можете поповнити баланс криптовалютної біржі WhiteBIT через платіжні термінали EasyPay та IBox. Це дві найбільші мережі в Україні, що налічують майже 30 000 терміналів в великих і малих містах України.
Кожен користувач біржі може швидко та у будь-який зручний для нього час поповнити свій баланс. Крім того, WhiteEX пропонує найнижчу комісію при поповненні серед всіх онлайн-шлюзів. Через термінали EasyPay та IBox ви сплачуєте лише 1,1% від суми поповнення — жодних додаткових і прихованих комісій біржі чи сервісу.

Як це працює?

Знаходьте найближчий термінал вже зараз і поповнюйте біржу у кілька простих кроків:
  1. Оберіть іконку з логотипом WhiteBIT на терміналі, або введіть у пошук WhiteBIT.
  2. Введіть номер телефону, на який ви отримаєте WhiteBIT-код.
  3. Внесіть бажану суму поповнення.
  4. Отримайте WhiteBIT-код у SMS-повідомленні на вказаний номер телефону.
Карту терміналів можна знайти на сайті тут.
Довідка: WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи, яка є лідером в Україні, відповідає всім вимогам KYC та AML, а її послугами користуються понад 3,5 мільйони клієнтів. Сьогодні WhiteBIT входить до ТОП-2 бірж світу по безпеці на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА.
За матеріалами:
whitebit
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