Поповнення біржі WhiteBIT відтепер у 30 000 терміналів EasyPay та IBox — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Поповнення біржі WhiteBIT відтепер у 30 000 терміналів EasyPay та IBox Сьогодні 09:12 — Фінтех і Картки

Поповнення біржі WhiteBIT відтепер у 30 000 терміналів EasyPay та IBox

Відтепер, завдяки WhiteEX, ви можете поповнити баланс криптовалютної біржі WhiteBIT через платіжні термінали EasyPay та IBox. Це дві найбільші мережі в Україні, що налічують майже 30 000 терміналів в великих і малих містах України.

жодних додаткових і прихованих комісій біржі чи сервісу. Кожен користувач біржі може швидко та у будь-який зручний для нього час поповнити свій баланс. Крім того, WhiteEX пропонує найнижчу комісію при поповненні серед всіх онлайн-шлюзів. Через термінали EasyPay та IBox ви сплачуєте лише 1,1% від суми поповнення —

Як це працює?

Знаходьте найближчий термінал вже зараз і поповнюйте біржу у кілька простих кроків:

Оберіть іконку з логотипом WhiteBIT на терміналі, або введіть у пошук WhiteBIT. Введіть номер телефону, на який ви отримаєте WhiteBIT-код. Внесіть бажану суму поповнення. Отримайте WhiteBIT-код у SMS-повідомленні на вказаний номер телефону.

Карту терміналів можна знайти на сайті тут

Довідка: WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи, яка є лідером в Україні, відповідає всім вимогам KYC та AML, а її послугами користуються понад 3,5 мільйони клієнтів. Сьогодні WhiteBIT входить до ТОП-2 бірж світу по безпеці на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА.

whitebit За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.