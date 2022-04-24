Понад 99,7% громадян, що мають рахунки в українських банках, доступні дистанційні послуги системи BankID - НБУ (інфографіка) — Finance.ua

Понад 99,7% громадян, що мають рахунки в українських банках, доступні дистанційні послуги системи BankID - НБУ (інфографіка)

Вчора 14:00 — Казна та Політика

Навіть в умовах війни громадяни України продовжують отримувати через Систему BankID НБУ безпечний доступ до онлайн-послуг, які надають державні органи, громадські організації, банки та інші комерційні установи.

Про це повідомили в НБУ.

Понад 99,7% громадян, що мають рахунки в українських банках, доступні дистанційні послуги з використанням Системи BankID НБУ.

Так, за I квартал 2022 року у Системі BankID НБУ здійснено понад 10,9 млн успішних електронних ідентифікацій, що в 2,5 раза більше ніж за аналогічний період торік.

«Стабільна робота Системи BankID НБУ має важливе значення для підтримки наших громадян у період воєнного стану, оскільки гарантує безперешкодний цілодобовий доступ до державних та фінансових сервісів», — зазначила заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Васильєва.

Вона додала, що використання Системи BankID НБУ зараз є найзатребуванішим способом віддаленої ідентифікації та верифікації для державних та банківських послуг.

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Зокрема, для автентифікації громадян в мобільному застосунку «Дія» для подальшого доступу до цифрових документів та отримання виплат за програмою «єПідтримка», а також для віддаленого відкриття рахунків для громадян, які не мають можливості відвідати відділення через вимушене переміщення або неможливість банку здійснити фізичне обслуговування клієнта під час війни.

Станом на 01 квітня 2022 року Система BankID НБУ налічувала 40 банків — ідентифікаторів та 101 абонентів — надавачів послуг.

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