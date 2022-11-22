Понад 70 суден чекають дозволу на заходження до українських портів — Finance.ua

Понад 70 суден чекають дозволу на заходження до українських портів Сьогодні 21:23 — Казна та Політика

Наразі 76 суден очікують дозволу на заходження за вантажем до портів Великої Одеси, пише usm.media.

«У понеділок три судна залишили українські порти. Вони перевозять 90 428 тонн зерна та іншого продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи», — повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у коментарі «Радіо Свобода».

Братчук додав, що до українських портів прямують три суховантажі, які в понеділок пройшли морським гуманітарним коридором.

«76 суден очікують дозволу на заходження до портів України, а також 33 завантажені суховантажі готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення», — додав речник Одеської ОВА.

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