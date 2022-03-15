Понад 62 мільйони грн – підтримка ПУМБ для ЗСУ та Сил тероборони — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Понад 62 мільйони грн – підтримка ПУМБ для ЗСУ та Сил тероборони

Вчора 15:09Казна та Політика
269
ПУМБПУМБ
Триває героїчне протистояння українського народу російському вторгненню. ПУМБ Ріната Ахметова перерахував понад 62 мільйони грн на підтримку українських воїнів: 30 мільйонів гривень на Збройні Сили України та понад 32 мільйони гривень на Сили територіальної оборони.
Голова Правління ПУМБ Сергій Черненко: «ПУМБ разом з Україною 30 років. Всі кризові періоди проходить спільно з українцями. Наразі командою ми забезпечуємо стабільність української фінансової системи. Також підтримуємо наших захисників. Українські воїни стоять на захисті наших клієнтів і співробітників, наших родин, незалежності України. Ми вдячні їм, що відстоюють свободу кожного куточку рідної землі. Слава Україні!»
За матеріалами: ПУМБ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.