Понад 60% українців заявили про погіршення матеріального становища - опитування — Finance.ua
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Понад 60% українців заявили про погіршення матеріального становища - опитування

Особисті фінанси
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Понад 60% населення України заявили про погіршення матеріального становища своєї сім’ї, відзначивши при цьому істотне зростання цін на товари та ліки.
Як свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 20-21 листопада, найгірше опитані оцінили ситуацію з цінами на основні товари та ліки (погіршилася для 94%), можливість знайти роботу (погіршилася для 72%) і якість освіти (погіршилася для 55%).
«Найгірше опитані оцінили економічну ситуацію в країні: 80% відзначили погіршення, 10% — відсутність змін, лише 6% — поліпшення. Погіршення матеріального становища сім’ї відзначили понад 60%, третина — сказали про відсутність змін, про поліпшення — тільки 4%», — йдеться в дослідженні.
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Водночас соціологи зазначають, що попри те, що оцінка власного матеріального становища та матеріального становища країни зазнали за рік негативних змін, проте ці показники не гірші за рівень 2018 року.
«Особливо помітні негативні тенденції в оцінках економіки та фінансів серед представників молодшого і середнього покоління», — свідчать результати опитування.
За словами дослідників, оцінки цін на основні товари та ліки не зазнали змін за рік.

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За матеріалами:
УНІАН
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