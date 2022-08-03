Понад 480 релокованих підприємств уже поновили роботу - Мінекономіки — Finance.ua
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Понад 480 релокованих підприємств уже поновили роботу - Мінекономіки

Фондовий ринок
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Понад 480 релокованих підприємств уже поновили роботу - Мінекономіки
Понад 480 релокованих підприємств уже поновили роботу - Мінекономіки
Від початку дії програми релокації переміщено 692 підприємства, 484 з яких уже поновили роботу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки у Телеграмі.
За даними відомства, найбільша частка компаній (24,6%) переїжджає з регіонів активних бойових дій до Львівської області. Також бізнес переміщується до Закарпатської (16,1%), Чернівецької (11,4%), Тернопільської (7,6%), Дніпропетровської (7,4%) та Івано-Франківської (7,3%) областей.
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Серед релокованих підприємств, які вже поновили діяльність, найбільшу частку становлять компанії оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (39% від загальної кількості), переробної промисловості (33%), інформації та телекомунікацій (6%), професійної, наукової та технічної діяльності (5%).
Загалом українські підприємці подали 1769 заявок на переміщення виробничих потужностей через платформу цифрової взаємодії.
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«Програма релокації — це комплексна підтримка підприємств на їхньому шляху до відновлення діяльності. І вона не завершується після фізичного переміщення усіх виробничих потужностей. Держава допомагає у монтажі обладнання та налагодженні діяльності. Ми разом з підприємцями шукаємо, де вигідно придбати сировину та найняти кваліфікований персонал, як побудувати логістику та куди продати вироблену продукцію, надаємо підтримку з побудови експортних ланцюгів», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
До участі у програмі релокації можуть долучитися будь-які компанії, що перебувають у зонах активних бойових дій.
Як повідомлялося, в Україні діє державна програма релокації виробництв. Підприємства, які розташовані у зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні потужностей на захід України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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