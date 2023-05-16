Понад 40% українських біженців змогли знайти роботу в Естонії — Finance.ua

Понад 40% українських біженців змогли знайти роботу в Естонії Сьогодні 10:31 — Особисті фінанси

Понад 40% українських біженців змогли знайти роботу в Естонії

За даними міністерства соціальних справ Естонії, 44% українських біженців віком 20−64 років змогли працевлаштуватися в країні.

Про це повідомляє ERR

Зазначається, що частка біженців, які влаштувалися на роботу, в Естонії значно вища, ніж у середньому по Європейському Союзу (30%).

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Водночас, як зазначили у міністерстві, високий рівень освіти біженців не гарантує їм роботу, що відповідає їхній кваліфікації. Проблема полягає в недостатньому знанні мов і дефіциті можливостей з догляду за дітьми біженців.

Трудова діяльність більшості з українських біженців триває вже понад двісті днів.

Наразі в Естонії під тимчасовим захистом перебуває понад 40 тисяч осіб, 58% з яких працездатного віку.

Раніше європейська комісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон повідомила, що майже 700 тисяч українських біженців мають роботу, а ще 450 тисяч дітей зараз навчаються в школах та університетах по всьому ЄС.

Станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 мільйона біженців з України.

Українська правда За матеріалами:

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