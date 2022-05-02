Понад 4 млрд грн перераховано для виплати допомоги на проживання ВПО — Finance.ua

Понад 4 млрд грн перераховано для виплати допомоги на проживання ВПО

Вчора 15:26 — Казна та Політика

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку понад 4,1 мільярда гривень чотирма траншами.

Четвертий транш було перераховано 29 квітня в розмірі 1,5 мільярда гривень. Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

«Якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Наступний транш плануємо перерахувати 2-3 травня», — заявила вона.

Також нагадую, що згідно з рішенням Уряду за заявами на допомогу від імені малолітніх дітей, які переміщені без супроводу законних представників, допомога буде також виплачена починаючи з березня, якщо заява подана до 15 травня", — прокоментувала Марина Лазебна.

Нагадуємо. що відповідно до рішення Уряду допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок «Дія», або особисто через органи соціального захисту населення, уповноважену особу громади або ЦНАП.

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