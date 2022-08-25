Понад 300 мільйонів гривень сина Януковича віддали на ЗСУ — Finance.ua

Понад 300 мільйонів гривень сина Януковича віддали на ЗСУ Вчора 16:46 — Фондовий ринок

Суд постановив відправити арештовані 300 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Гроші належали Олександру Януковичу — синові експрезидента України.

Йдеться про арештовані кошти ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», власником якого з 2011 року був Олександр Янукович, старший син експрезидента України.

Зазначається, що працівники банку хотіли приховати походження готівкових коштів цієї фінустанови, оскільки вони не мають жодного законного джерела походження. Тож банківські робітники, за допомогою фінансових операцій легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом.

Однак, під час здійснення досудового розслідування було накладено арешт на грошові кошти службових осіб «Всеукраїнського банку розвитку», а також на кошти Олександра Януковича. За судовим рішенням гроші спочатку передали до АРМА.

«Ще з початку збройної агресії рф прокурори Офісу Генерального прокурора ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента. Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Нині 304 мільйона гривень зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Євросоюз запровадив нові санкції проти Віктора Януковича та його сина Олександра. Згідно з заявою, вони зіграли ключову роль у «підриві та загрозі територіальній цілісності України».

Тим часом Вищий антикорупційний суд не захотів обмежувати адвокатам Януковичів термін ознайомлення з матеріалами. І це попри значне затягування розгляду справи.

Також справу експрезидента Віктора Януковича та керівника його охорони Костянтина Кобзаря передали до суду. Їх судитимуть за дезертирство та незаконний перетин кордону.

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