Понад 3 млрд грн: перші підсумки продажу ФГВ активів колишніх «дочок» російських банків на Прозорро. Продажі — Finance.ua

Понад 3 млрд грн: перші підсумки продажу ФГВ активів колишніх «дочок» російських банків на Прозорро. Продажі Сьогодні 15:47

Понад 3 млрд грн: перші підсумки продажу ФГВ активів колишніх «дочок» російських банків на Прозорро. Продажі

На 3,2 млрд гривень Фонд гарантування вкладів (ФГВ) продав активи колишніх «дочок» російських банків через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі, повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться про активи двох держбанків країни-агресора — АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк») та ПАТ «Промінвестбанк». Це були дочірні структури російських банків, виведені з українського ринку на другий день повномасштабного вторгнення рф.

«Сьогодні в суспільстві є дуже високий запит на ефективний продаж різного роду активів, пов’язаних з країною-агресором, в тому числі активів російських держбанків. І державна електронна торгова система Прозорро. Продажі допомагає забезпечити реалізацію таких активів у прозорий та відкритий спосіб. ФГВ почав продаж таких активів через онлайн-аукціони наприкінці липня 2022 року. І трохи менше як за рік — 264 успішні онлайн-аукціони, на які в середньому приходить змагатися більш ніж 3 учасники. А ціна завдяки конкуренції зростає на 30%», — зазначив голова наглядової ради АТ «Прозорро.Продажі» Ілля Михайлов.

«Такі результати насправді легко пояснити. Ключова причина — якість активів. На балансі цих двох банків, зважаючи на те, що вони були виведені з ринку не з причин неплатоспроможності, залишилося чимало ліквідних об'єктів нерухомості, на які ми фіксуємо високий попит. У нас є абсолютно рекордні аукціони, під час яких ціна продажу уже на перших торгах зростала на 160 і більше відсотків, а учасники торгів завзято змагалися за перемогу. Але такі лоти — це, швидше, винятки, адже 95% активів банків — це кредити. І якщо до цього ми здебільшого виставляли на продаж саме фізичне майно банків, то зараз пропонуємо ринку більшу пропозицію з продажу прав вимоги за кредитами», — пояснив Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів.

Серед активів АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвестбанк» на онлайн-аукціонах Прозорро. Продажі ФГВ продав майнові права, автомобілі, елітні квартири, земельні ділянки, офісні приміщення, офісну техніку, права вимоги за кредитними договорами.

З-поміж успішних онлайн-аукціонів в системі такі:

продаж будівлі банку у центрі Івано-Франківська, площею майже 3,8 тис. кв. м, за яку змагалися 4 учасники, і завдяки конкуренції переможна ставка досягла 70 млн грн.

заміський комплекс у Конча-Заспі, який ФГВ продав у січні цього року. Під час торгів стартова ціна зросла у 2.7 рази з 187 млн грн до 311 млн грн.

офісна будівля ПАТ «Промінвестбанк» у центрі Запоріжжя, продана на початку червня 2023 року за понад 41 млн грн, що на 40% вище стартової вартості за нерухомість.

Як це працює

Купуючи кредит переможець аукціону отримує право вимагати повернення коштів від боржника або ж, приміром, у судовому порядку намагатися стягнути оформлену за договором заставу. У цьому випадку, при формуванні своєї цінової пропозиції, кожен потенційний покупець оцінює як якість застави, так і закладає потенційні витрати на судові процеси із боржником.

Нагадаємо, кожен охочий може взяти участь у торгах ФГВ, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також громадян російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Прозорро. Продажі гарантують безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника, який має на це визначене законодавством право, до участі в аукціоні, а також можливість будь-кому в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їх результатами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.