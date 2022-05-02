Понад 200 переміщених підприємств відновили свою роботу в безпечних областях — Finance.ua

Понад 200 переміщених підприємств відновили свою роботу в безпечних областях

Вчора 19:44 — Казна та Політика

У рамках програми релокації Міністерство економіки опрацювало більше тисячі заявок на переміщення потужностей бізнесу, який вирішив виїхати із областей, де тривають бойові дії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

«Понад 400 підприємств вже переїхали, а 216 з них вже відновили свою роботу. Ще для близько 500 підприємств вже підібрані майданчики, зараз вони знаходяться на різних стадіях транспортування „Укрзалізницею“, „Укрпоштою“, або власними ресурсами (з компенсацією)», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місцева влада активно задіяна в пошуку майданчиків для підприємств, розселенні працівників, налагодженні логістики.

Найчастіше прихисток дають Закарпатська, Львівська та Чернівецька області, також активно, але трохи рідше бізнес переміщується до Тернопільської та Івано-Франківської областей.

«Для того, аби усі учасники процесу релокації могли вільно контактувати один з одним, запущена платформа цифрової взаємодії. Програма релокації створює точки росту для української економіки і захищає промисловий потенціал держави. Після завершення бойових дій одним із пріоритетних завдань уряду буде повернення релокованих підприємств до своїх рідних регіонів, де вони відіграватимуть важливу роль у відродженні економічної активності», — підсумували у Мінекономіки.

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