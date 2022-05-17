Понад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до покупки військових ОВДП — Finance.ua
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Понад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до покупки військових ОВДП

Вчора 12:41Фондовий ринок
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Понад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до купівлі військових ОВДП, частка вкладень населення досягла рекордного показника.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Міністерство фінансів з початку повномасштабного нападу росії провело 30 аукціонів із продажу військових облігацій, залучаючи до державного бюджету майже 60 млрд гривень, близько 144,1 млн доларів та 176,5 млн євро.
Найбільший портфель військових ОВДП зазвичай сконцентрований серед банків — первинних дилерів.
У той же час минулого тижня кількість вкладників серед громадян і бізнесу збільшилася з 43,3 тис. до 58,1 тис. грн.
Станом на 16 травня обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації становить майже 5,7 млрд гривень (9,3% від загального обсягу придбаних військових ОВДП номінованих у гривні), 48 млн доларів (33,9% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах) та 26 млн євро (14,8% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро); нерезидентів — 300,4 млн гривень.
Частка громадян за обсягом вкладень у військові облігації досягла рекордного показника як за кількістю покупців цінних паперів уряду, і за показником володіння ними у відсотковому співвідношенні.

Як придбати військові облігації України

Сьогодні кожен бажаючий може приєднатися до купівлі військових ОВДП та таким чином підтримати фінансову оборону України.
Національний банк 22 березня 2022 року розпочав публікацію статистики депозитарію НБУ з військових облігацій на щотижневій основі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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