Понад 1000 сил і 2,3 с до сотні: представлено найпотужніший Ferrari в історії (фото) — Finance.ua
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Понад 1000 сил і 2,3 с до сотні: представлено найпотужніший Ferrari в історії (фото)

Технології&Авто
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Понад 1000 сил і 2,3 с до сотні: представлено найпотужніший Ferrari в історії (фото)
Понад 1000 сил і 2,3 с до сотні: представлено найпотужніший Ferrari в історії (фото), Фото: Ferrari
В Італії презентували нові Ferrari SF90 XX Stradale і Spider. Екстремальні трекові суперкари випустять лімітованою серією.
Подробиці новинок розкрили на офіційному сайті Ferrari.
Купе і кабріолет є зарядженими версіями гібридних Ferrari SF90. Їхня силова установка, що складається з 4,0-літрового V8 твін-турбо і пари електромоторів стала потужнішою — 1030 к.с.
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
З 8-ступінчастою КПП з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає всього 2,3 с, а максимальна швидкість становить 320 км/год. За уповільнення відповідають збільшені карбоново-керамічні гальма діаметром 390 мм.
На заводському автодромі у Фіорано SF90 XX Stradale встановив новий рекорд кола, тобто це найшвидший Ferrari. Водночас повнопривідний суперкар може проїхати 25 км на електротязі зі швидкістю до 135 км/год.
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Суперкари Ferrari SF90 XX Stradale і Spider отримали новий аеродинамічний пакет із карбоновими обвісом і антикрилом, а також додатковими повітрозабірниками. Це збільшило притискну силу до 530 кг на швидкості 250 км/год.
В оздобленні салону переважає легка алькантара. Крім того, нові Ferrari SF90 XX Stradale і Spider отримали ковшоподібні спортивні крісла.
Загалом випустять 799 купе Ferrari SF90 XX Stradale за 842 000 доларів і 599 кабріолетів Spider за 929 000 доларів. Більшість із них були розкуплені ще до прем'єри моделі.
За матеріалами:
Телеканал 24
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