Понад 100 мільйонів жителів Індії володіють криптовалютами — Finance.ua
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Понад 100 мільйонів жителів Індії володіють криптовалютами

Фінтех і Картки
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Понад 100 мільйонів жителів Індії володіють криптовалютами
Понад 100 мільйонів жителів Індії володіють криптовалютами
Криптовалютна біржа KuCoin опублікувала звіт про використання криптовалют в Індії.
Результати показали, що 54% респондентів планують конвертувати більшу частину свого капіталу в криптовалюту, і це попри суворі правила оподаткування, встановлені індійським законодавством.
KuCoin прогнозує, що до 2030 року криптовалютний ринок в Індії досягне 241 мільйона доларів США.
На сьогодні в Індії близько 115 мільйонів криптоінвесторів, які або зберігають криптовалюту, або торгують нею. Щоправда, вони стикаються з рядом труднощів — так, 41% респондентів не впевнені, у які криптовалюти інвестувати, 37% мають проблеми з управлінням своїми криптовалютними гаманцями. Ще 27% респондентів не мають чіткого прогнозу щодо ринку та не можуть дати оцінку власним криптоактивам, а 21% просто не розуміють, як працює криптовалюта.

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KuCoin поцікавилися, чому індійці бажають інвестувати у криптовалютний ринок. 56% опитаних вважають, що криптовалюта — майбутнє фінансового ринку, 54% вважають, що криптовалюта дозволить отримати хороший прибуток у довгостроковій перспективі. Ще 43% опитаних інвестують заради короткострокової вигоди, тоді як 24% вважають криптовалюту «хайпом та розвагою».
Таким чином звіт KuCoin демонструє, що індійські інвестори високо цінують криптовалютний ринок. Велика кількість населення країни не користується послугами світових компаній-криптогігантів, тож багато бірж бажають проникнути в регіон першими.
Зауважимо, що індійські законодавці прагнуть запобігти будь-якій незаконній діяльності, пов’язаній із криптовалютним простором. Вони вважають регулювання криптовалют складним викликом і шукають альтернативи цьому процесу.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
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За матеріалами:
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