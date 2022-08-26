Понад 10 тисяч переселенців від початку війни знайшли роботу по держпрограмі — Finance.ua

Понад 10 тисяч переселенців від початку війни знайшли роботу по держпрограмі Вчора 11:15 — Особисті фінанси

Понад 10 тисяч переселенців від початку війни знайшли роботу по держпрограмі, www.freepik.com

На програму уряду по компенсації роботодавцям 6 500 гривень за працевлаштування переселенців, вже виділили 200 млн гривень.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

За його словами, з виділених на програму коштів, використали трохи більш ніж половину — 110 млн гривень.

Переселенців, які влаштувались на роботу за цією програмою нарахували 10 716 осіб, з яких за останній місяць додалось 1750.

«Роботодавці не поспішають. Тільки 6437 подали заявку на отримання компенсації. За місяць додалося приблизно +1080 роботодавців», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

українці з 1 липня можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота»;

«єРобота» — це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць;

19 серпня стало відомо, що Кабмін виплатив перші 52,7 млн грн мікрогрантів по програмі «єРобота».

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