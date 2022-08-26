Понад 10 тисяч переселенців від початку війни знайшли роботу по держпрограмі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 10 тисяч переселенців від початку війни знайшли роботу по держпрограмі

Особисті фінанси
422
Понад 10 тисяч переселенців від початку війни знайшли роботу по держпрограмі
Понад 10 тисяч переселенців від початку війни знайшли роботу по держпрограмі, www.freepik.com
На програму уряду по компенсації роботодавцям 6 500 гривень за працевлаштування переселенців, вже виділили 200 млн гривень.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, з виділених на програму коштів, використали трохи більш ніж половину — 110 млн гривень.
Переселенців, які влаштувались на роботу за цією програмою нарахували 10 716 осіб, з яких за останній місяць додалось 1750.
«Роботодавці не поспішають. Тільки 6437 подали заявку на отримання компенсації. За місяць додалося приблизно +1080 роботодавців», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • українці з 1 липня можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота»;
  • «єРобота» — це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць;
  • 19 серпня стало відомо, що Кабмін виплатив перші 52,7 млн грн мікрогрантів по програмі «єРобота».
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.