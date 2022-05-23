Поляки можуть набути особливий статус в Україні — Finance.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку «дзеркального» законопроєкту про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, пише sud.ua.
"Інше рішення, про яке сказав сьогодні, — це підготовка законопроєкту, який буде дзеркальним аналогом ухваленого у Польщі закону про наших громадян, про українців. Як тепер у них? Українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, рятуючись від цієї війни, де-факто та де-юре отримали ті самі можливості, що й поляки.
І це буде правильний жест — ухвалити такий закон в Україні. Нехай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться користуватися таким законом. Але давайте продемонструємо нашу подяку та нашу повагу.
І хочу, щоби це було елементом нашої нової політики сусідства. Ми маємо вирішити суперечки та прибрати тиск минулого з наших сучасних відносин з усіма сусідами України, які поважають нас і які не є окупантами нашої держави", — сказав Зеленський.