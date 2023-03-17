Поляки хочуть купити "Сенс Банк" — Finance.ua
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Поляки хочуть купити "Сенс Банк"

Фондовий ринок
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Польські інвестори зацікавлені увійти в капітал «Сенс Банку».
Про це в інтерв’ю FinClub розповів Сімеон Дянков, який виконує функції довіреної особи «Сенс Банку» (раніше — Альфа-Банк).
«Ми пів року ведемо переговори з польськими, болгарськими, угорськими, чеськими інвесторами. Для нас важливо було знайти європейського інвестора з універсальною банківською ліцензією для надання повного спектра послуг, — розповів пан Дянков. — Останні кілька місяців ми найбільше спілкуємось з потенційними інвесторами з Польщі».
Наступного тижня Сімеон Дянков планує відвідати Київ для зустрічей з представниками НБУ та Офісу Президента, щоб погодити наступні кроки. Угода з поляками має пройти в два етапи: на першому новий інвестор має розмити частку підсанкційних акціонерів «Сенс Банку» до 10%, а на другому — викупить у них частки.
Нагадаємо, що у квітні 2022 року НБУ призначив Сімеона Дянкова довіреною особою власників основної частки капіталу «Сенс Банку», до яких в тому числі були запроваджені антиросійські санкції: Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова. Основним завданням для пана Дянкова було зниження частки підсанкційних осіб.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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