Половина підроблених годинників у світі — копії Rolex: як компанія намагається вирішити проблему — Finance.ua

Половина підроблених годинників у світі — копії Rolex: як компанія намагається вирішити проблему
Кількість підробок годинників системно зростає, причому близько половини підробок — це копії Rolex. Тому компанія посилює перевірку та запровадила програму сертифікації вживаних годинників.
Про це свідчать дані дилера вживаних годинників Watchfinder & Co., передає агентство Bloomberg.
У 2022 році близько 10% годинників, які компанія отримала від продавців для подальшої реалізації, були визначені як підробки під час процесу автентифікації.
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«Rolex є найпривабливішим брендом люксових годинників і користується найвищим попитом, отже, його копії роблять найчастіше», — сказав голова виконавчого директора Watchfinder Ар'єна ван де Валла.
Він зауважив, що підробки стають все більш витонченими, і їх важче відрізнити від оригіналу. Раніше Watchfinder міг ідентифікувати близько 80% фальшивих годинників тільки на вигляд, але тепер — 20%. Тепер фахівці проводять більш детальну перевірку, зокрема, відкривають задній корпус годинників і перевіряють механізми.
З’ясувалося, що одна з причин у тому, що спеціалісти виробників годинників вступають у змову з шахраями та допомагають їм створити копії, які неможливо відрізнити.
Троє колишніх співробітників компанії Omega, яка є частиною Swatch Group AG, брали участь у злочинній змові з продажу Omega Speedmaster Frankenstein. Годинник придбала сама ж Omega на аукціоні за понад $3 млн. Лише з часом з’ясували, що придбали копію.
У зв’язку з такими випадками Rolex розпочала програму сертифікації вживаних годинників, яка перевіряє автентичність вживаних годинників, які продаються через авторизованих дилерів.
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