«Поломка рухомого складу»: в «Укрзалізниці» попередили про скасування міжнародного рейсу — Finance.ua
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«Поломка рухомого складу»: в «Укрзалізниці» попередили про скасування міжнародного рейсу

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Через поломку рухомого складу словацьких залізниць поїзд № 960/961 Кошице — Мукачево — Кошице сьогодні не курсуватиме. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» в Telegram.
Проте наступні рейси № 962 Кошице (11:46) — Мукачево (16:53) та № 963 Мукачево (18:16) — Кошице (21:33) заберуть усіх пасажирів з квитками на скасований поїзд.
«Укрзалізниця» показала новий графік руху поїздів на 2024 рік. Згідно з ним, призначається 14 нових рейсів: 11 внутрішніх і три міжнародних.
З 10 грудня 2023 року «Укрзалізниця» підвищила ціни на пасажирські квитки — почали діяти нові тарифи із запровадженням нового графіка руху на міжнародних рейсах. В компанії пояснили, що це рішення дозволить оновити парк вагонів та зменшить загальні збитки від пасажирських перевезень.
12 грудня стало відомо, що потяг Чоп-Відень розпочав курсування. Тоді у перший рейс вирушили 120 пасажирів. Зазначається, що цей поїзд підлаштували під графік потяга зі спальними вагонами, який стартує зі столиці.
Таким чином нічну частину подорожі за кордон до станції Чоп пасажири долають у спальних вагонах, а вдень прямують маршрутом «Чоп — Будапешт — Відень» у сидячих вагонах угорської залізниці 1 або 2 класу.
За матеріалами:
УНІАН
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