Поліцейські Київщини припинили роботу 12 підпільних гральних закладів — Finance.ua

Поліцейські Київщини припинили роботу 12 підпільних гральних закладів Вчора 19:45 — Кримінал

Під час відпрацювання на території Київської області правоохоронці викрили незаконні гральні установи в Білоцерківському, Обухівському, Вишгородському та Бучанському районах.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

«Під час обшуків поліцейські вилучили понад 100 системних блоків, а також іншу комп’ютерну техніку та обладнання для онлайн-казино», — ідеться в повідомленні.

Усі зібрані матеріали скеровано детективам Бюро економічної безпеки України, до компетенцій яких відноситься розслідування злочинів пов’язаних з незаконним гральним бізнесом.

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