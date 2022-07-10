Поліцейські Київщини припинили роботу 12 підпільних гральних закладів — Finance.ua
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Поліцейські Київщини припинили роботу 12 підпільних гральних закладів

Кримінал
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Під час відпрацювання на території Київської області правоохоронці викрили незаконні гральні установи в Білоцерківському, Обухівському, Вишгородському та Бучанському районах.
Про це повідомляє Поліція Київської області.
«Під час обшуків поліцейські вилучили понад 100 системних блоків, а також іншу комп’ютерну техніку та обладнання для онлайн-казино», — ідеться в повідомленні.
Усі зібрані матеріали скеровано детективам Бюро економічної безпеки України, до компетенцій яких відноситься розслідування злочинів пов’язаних з незаконним гральним бізнесом.
За матеріалами:
Finance.ua
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