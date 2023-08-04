Польщі вигідне стратегічне економічне партнерство з Україною, її експорт становить третину експорту ЄС — Finance.ua

Польщі вигідне стратегічне економічне партнерство з Україною, її експорт становить третину експорту ЄС Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Польщі вигідне стратегічне економічне партнерство з Україною, її експорт становить третину експорту ЄС

Польщі вигідне стратегічне економічне партнерство з Україною, оскільки від початку повномасштабної війни 2022 року до кінця травня 2023 року її експорт в Україну становив майже EUR14 млрд, що відповідає третині експорту Європейського Союзу та у 2,5 раза перевищує експорт Німеччини.

Про це повідомив член Єврокомісії (ЄК) із сільського господарства Януш Войцеховський.

«Від початку війни 2022 року до кінця травня 2023 року Польща експортувала в Україну товарів на суму приблизно EUR14 млрд, а імпортувала — на суму приблизно EUR8,2 млрд. Польський експорт в Україну 2023 року становитиме 1/3 експорту ЄС-27, що у 2,5 раза більше, ніж у Німеччини», — написав він у твіттері.

Войцеховський порекомендував бачити в польсько-українських відносинах не тільки стратегічне політичне партнерство, а й «стратегічне економічне партнерство, поки що дуже вигідне для Польщі».

«Це не змінює того факту, що інтереси фермерів у цих відносинах перебувають під загрозою і потребують захисту», — додав він.

Як повідомлялося, влада Польщі, зокрема прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш, наполягає на продовженні Європейською Комісією обмежувальних заходів на імпорт з України пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику. Якщо цю ініціативу не буде підтримано, Польща має намір запровадити односторонню заборону на імпорт українських сільгосптоварів і сподівається, що її дії можливо підтримають деякі сусідні країни. З квітня 2023 року проти імпорту українських агротоварів, крім Польщі, виступають Угорщина, Словаччина, Болгарія і Румунія.

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Під час переговорів 2 серпня аграрних міністрів Польщі та України Роберта Телуша і Миколи Сольського, польська сторона аргументувала свої вимоги збільшенням транзиту українських агротоварів, який у лютому 2023 року становив 114 тис. тонн, а в червні - 260 тис. тонн.

Аграрні міністри домовилися найближчим часом обговорити заходи щодо полегшення транзиту українських зернових у морські порти низки європейських країн. Україна готує проєкт детальних рішень для колективного обговорення.

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