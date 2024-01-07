Польща зняла блокаду в пункті пропуску «Медика-Шегині» — Finance.ua
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Польща зняла блокаду в пункті пропуску «Медика-Шегині»

Казна та Політика
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Польська сторона увечері 6 січня припинила блокування пункту пропуску «Медика-Шегині».
Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді»
Пряма мова: «За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Медика-Шегині».
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі".
Деталі: Демченко зазначає, що прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. На даний час на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску «Медика-Шегині» очікують 650 вантажівок.
За матеріалами:
Економічна Правда
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