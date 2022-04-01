Польща змінює правила тимчасової видачі безкоштовних залізничних квитків для біженців з України — Finance.ua

Польща змінює правила тимчасової видачі безкоштовних залізничних квитків для біженців з України

Вчора 08:20 — Особисті фінанси

Польща змінює правила тимчасової видачі безкоштовних залізничних квитків для біженців з України

Від 1 квітня Польща змінює правила тимчасової видачі безкоштовних квитків на потяги Intercity для біженців з України.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Польщі Анджей Біттель.

«Зміни, які ми впроваджуємо, продиктовані бажанням допомогти тим, хто цього потребує найбільше», — зазначив польський високопосадовець.

Відтак, з 1 по 30 квітня 2022 року безкоштовно користуватися потягами Intercity і надалі зможуть:

діти та молодь віком до 18 років;

жінки;

чоловіки, старші 60 років;

чоловіки з інвалідністю віком до 60 років.

До цього скористатися безкоштовним проїздом могли також чоловіки віком 18-60 років, які встигли перетнути кордон 24 лютого, до моменту підписання президентом Указу про проведення загальної мобілізації 25 лютого, а також багатодітні чоловіки, які не підлягають військовому призову і можуть безперешкодного виїздити з країни.

Після 30 квітня можливість безкоштовного проїзду залізницею для українців знову переглянуть.

Щоб отримати безкоштовний квиток на проїзд, необхідно пред’явити:

український паспорт, який підтверджує перетин кордону після 24 лютого 2022 року;

або інший документ з фотографією, який посвідчує особу: внутрішній паспорт, водійські права, студентський квиток разом із підтвердженням надання номеру PESEL, який вказує на статус іноземця як особи, що перетнула кордон після 24 лютого 2022 року.

Дармовий квиток не гарантує сидячого місця, але й не виключає такої опції.

Як і раніше, безкоштовний проїзд поширюватиметься винятково на 2-й, економ-клас, поїздів (TLK та IC), які курсують по цілій Польщі.

Громадянам України, які прийняли рішення про переїзд до інших країн (Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії чи Угорщини), видадуть додатковий квиток до останньої станції, розташованої на території Польщі. Подальша подорож відбуватиметься згідно з правилами, запровадженими залізницями інших країн.

Від початку війни в Україні польська залізниця роздала українцям, які перетнули польсько-український кордон після 24 лютого, понад 1 мільйон безкоштовних квитків. Більш як 302 тисячі українців скористалися можливістю безкоштовного виїзду з Варшави, понад 150 тисяч — з Кракова, близько 90 тисяч — з Перемишля і майже 70 тисяч — із Вроцлава.

Відмітимо, біженці з України можуть додатково скористатися опцією безкоштовного проїзду у громадському транспорті, проте не у всіх містах. Таку можливість для людей, які тікають від війни, надала влада Варшави, Кракова, Гдині, Гданська, Сопоту, Вроцлава, Познані, Кельц, Щеціна тощо. Однак цю інформацію краще додатково перевіряти на офіційних сайтах міських рад. Поки одні міста долучаються до такої ініціативи, інші вирішили, що від 30 березня особи, які прибувають з України, можуть сплатити за свій проїзд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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