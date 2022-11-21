Польща збільшує кредит на реалізацію інвестпроєктів України на EUR60 млн — Finance.ua
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Польща збільшує кредит на реалізацію інвестпроєктів України на EUR60 млн

Казна та Політика
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Польща збільшує кредит на реалізацію інвестпроєктів України на EUR60 млн
Польща збільшує кредит на реалізацію інвестпроєктів України на EUR60 млн
Кабінет міністрів України на засіданні у п’ятницю погодив збільшення на 60 млн євро суми пільгового кредиту Польщі в рамках міжурядової угоди на реалізацію інвестиційних проєктів.
Як повідомив український Мінфін, загальна сума пільгового кредиту, який надасть Польща, наразі становить 160 млн євро .
Надані кошти отримають Укравтодор — 94,1 млн євро (розвиток дорожньої інфраструктури на підходах до 5 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні), Держмитслужба — 58,9 млн євро (облаштування пунктів пропуску «Шегині», «Краковець», «Рава-Руська», закупівля мобільних скансистем на пункти пропуску «Ягодин», «Шегині», «Краковець», «Рава-Руська») та Адміністрація Держприкордонслужби — 7 млн євро (закупівля безпілотних авіаційних систем і засобів моніторингу кордону).
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Крім збільшення суми кредиту, розпорядження уряду регулює питання продовження на два роки кінцевої дати укладання контрактів — до 31 грудня 2024 року та надає можливість внести зміни до контрактів, укладених у 2017-2018 роках, щодо збільшення їх вартості.
Як повідомив Мінфін, також буде скасовано вимогу про щонайменше 60% витрат польського походження для закупівлі технічних засобів митного контролю.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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