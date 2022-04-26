Польща запропонувала обкласти податком російські нафту і газ в Європі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща запропонувала обкласти податком російські нафту і газ в Європі

Вчора 15:15Енергетика
192
Польща запропонує Європейському Союзу ввести податок на російські енергоносії і ввести квоти на їх використання. Міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва вважає, що це сприятиме відмові від російських ресурсів.
«Ми як Польща завдяки багаторічним і послідовним інвестиціям готові на певні сировинні санкції, певну відмову від сировини з російської федерації. Однак розуміємо, що не всі держави готові до цього, але закликаємо, щоб вони знову переглянули свою політику і оцінили свою готовність», — сказала вона.
Читайте також
За її словами, Польща має намір запропонувати пакет заходів в рамках ЄС, за аналогією з системою торгівлі викидами ЄС, який би стимулював країни Союзу відмовлятися від російських енергоресурсів. ETS-європейська система торгівлі квотами на викиди парникових газів в рамках реалізації планів з кліматичних цілей.
«Готуємо проект такого російського ETS, який міг би бути пакетом, що підтримує держави на шляху здобуття незалежності від російських енергоресурсів», — сказала вона.
За її словами, «російський ETS» може стати частиною плану відмови від російських енергоресурсів.
Москва зазначила, що в такому плані повинні бути прописані обсяги і терміни скорочення використання енергоресурсів з рф.
Міністр додала, що поки опрацьовуються деталі пропозиції, проект може також включати заходи підтримки інвестицій, спрямованих на відмову від російського газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.