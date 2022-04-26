Польща запропонувала обкласти податком російські нафту і газ в Європі — Finance.ua

Польща запропонувала обкласти податком російські нафту і газ в Європі

Вчора 15:15 — Енергетика

Польща запропонує Європейському Союзу ввести податок на російські енергоносії і ввести квоти на їх використання. Міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва вважає, що це сприятиме відмові від російських ресурсів.

«Ми як Польща завдяки багаторічним і послідовним інвестиціям готові на певні сировинні санкції, певну відмову від сировини з російської федерації. Однак розуміємо, що не всі держави готові до цього, але закликаємо, щоб вони знову переглянули свою політику і оцінили свою готовність», — сказала вона.

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За її словами, Польща має намір запропонувати пакет заходів в рамках ЄС, за аналогією з системою торгівлі викидами ЄС, який би стимулював країни Союзу відмовлятися від російських енергоресурсів. ETS-європейська система торгівлі квотами на викиди парникових газів в рамках реалізації планів з кліматичних цілей.

«Готуємо проект такого російського ETS, який міг би бути пакетом, що підтримує держави на шляху здобуття незалежності від російських енергоресурсів», — сказала вона.

За її словами, «російський ETS» може стати частиною плану відмови від російських енергоресурсів.

Москва зазначила, що в такому плані повинні бути прописані обсяги і терміни скорочення використання енергоресурсів з рф.

Міністр додала, що поки опрацьовуються деталі пропозиції, проект може також включати заходи підтримки інвестицій, спрямованих на відмову від російського газу.

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