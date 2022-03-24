Польща заблокувала рахунки посольства рф — Finance.ua

За словами дипломата, блокування рахунків відбулося ще наприкінці лютого. Він наголосив, що ці заходи порушують Віденську конвенцію про дипломатичні відносини.
«Рахунки були заблоковані за рішенням спочатку Мінфіну, а потім рішенням польського прокурора на тій підставі, що кошти з цих наших рахунків можуть бути використані для відмивання незаконно отриманих коштів, або для фінансування тероризму», — сказав Андрєєв.
Раніше МЗС Польщі вислав 45 російських дипломатів. У відомстві заявили, що вони підозрюються у шпигунстві. Відповідну ноту було вручено Андрєєву в середу вранці.
російський посол зазначив, що на даний момент відомство не пред’явило конкретних претензій до співробітників посольства.