Польща заблокувала рахунки посольства рф — Finance.ua
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Польща заблокувала рахунки посольства рф

Вчора 19:24Світ
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Польща заблокувала рахунки посольства рфПольща заблокувала рахунки посольства рф
Влада Польщі заблокувала банківські рахунки посольства росії. Як причину такого кроку вони називають «фінансування тероризму».
Про це повідомив посол рф Сергій Андрєєв.
За словами дипломата, блокування рахунків відбулося ще наприкінці лютого. Він наголосив, що ці заходи порушують Віденську конвенцію про дипломатичні відносини.
«Рахунки були заблоковані за рішенням спочатку Мінфіну, а потім рішенням польського прокурора на тій підставі, що кошти з цих наших рахунків можуть бути використані для відмивання незаконно отриманих коштів, або для фінансування тероризму», — сказав Андрєєв.
Раніше МЗС Польщі вислав 45 російських дипломатів. У відомстві заявили, що вони підозрюються у шпигунстві. Відповідну ноту було вручено Андрєєву в середу вранці.
російський посол зазначив, що на даний момент відомство не пред’явило конкретних претензій до співробітників посольства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Главком
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