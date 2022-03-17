Польща з 2023 року планує повністю припинити купівлю газу у росії — Finance.ua

Польща з 2023 року планує повністю припинити купівлю газу у росії

Вчора 14:42 — Енергетика

Після завершення чинного контракту про закупівлю газу Ямальським газопроводом у грудні Польща перестане купувати газ у росії.

Про це заявив уповноважений польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

За його словами, російський газ займає більшу частину імпорту Польщі, але державна компанія PGNiG може його замінити. Вона має портфель контрактів, які замінюють російські поставки, пояснив він.

Як нагадав уповноважений, «у жовтні ми вводимо в експлуатацію газопровід Baltic Pipe, ми вже маємо розширений LNG-термінал», буде готова й інша інфраструктура, наприклад газове сполучення з Литвою та Словаччиною.

«Якщо йдеться про закупівлю, ми також готові», — запевнив він. Як зазначив Наїмський, ціни в цих закупках «не повинні бути значно дорожчими».

«Протягом багатьох років ми платили за російський газ від монополістичного постачальника, який міг диктувати ціну вищу, ніж можна було отримати у Західній Європі. Ціни будуть європейськими», — пояснив уповноважений.

За його оцінкою, нинішні дуже високі європейські ціни стабілізуються, оскільки всі покупці Європи намагаються перейти на інші російські закупівлі.

«У США, які відправляють скраплений газ до Європи, ціна газу на біржі зовсім не зросла, глобалізація газового ринку призведе до прийнятних цін», — зазначив він.

Наїмський також наголосив, що польський уряд виступає за негайне ембарго на постачання нафти з росії.

«Наші НПЗ можуть переходити на інші постачання нафти, це практикувалося у 2019 році, коли російська нафта була забруднена, і її потік довелося зупинити», — нагадав він.

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